الإثنين 23-10-2023
الوكيل الاخباري

انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

الصحة الفلسطينية: 5182 شهيدا و17101 مصابا حصيلة العدوان المتواصل على غزة والضفة

شبكة زين أصبحت "غزّة" على هواتف الأردنيين

بسبب الحرب الغاشمة.. الخسائر تعصف باقتصاد إسرائيل يومياً - أرقام

بالصور والفيديو .. الخيرية الهاشمية توزع المساعدات على أبناء القطاع

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات من 2% الى 9.6% عالمياً

الملك يبحث مع رئيس وزراء الهند سبل وقف تدهور الأوضاع في غزة

المقاومة تستهدف قاعدتين عسكريتين لجيش الاحتلال بطائرات انتحارية -فيديو

كيف تؤثر التوترات في المنطقة على شركات صناعة الأسلحة الأميركية؟

مصدر في القسام يكشف سر تردد جيش الاحتلال بالغزو البري

عاجل

فيديو-المقاومة تستهدف قاعدتين عسكريتين لجيش الاحتلال بطائرات انتحارية

الإثنين، 23-10-2023 04:48 م

بسبب الحرب الغاشمة.. الخسائر تعصف باقتصاد إسرائيل يومياً - أرقام

8558755


الوكيل الإخباري - بات اقتصاد الاحتلال اليوم في عين العاصفة على اثر العدوان الغاشم على غزة، فوضعت مؤسسات التصنيف الائتماني، وعلى رأسهم وكالاتي (موديز وفيتش) اقتصاد الاحتلال تحت المراجعة السلبية، وفقد الاقتصاد في أول أسبوع من التصعيد نحو 1.5 مليار دولار، ويتوقع ان ترتفع هذه الفاتورة إلى 7 مليارات دولار خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

اضافة اعلان


وبين تقرير اقتصادي، أن هذه الخسائر تترجم تعطل الحياة لدى الاحتلال، مع استمرار صواريخ المقاومة القادمة من غزة وجنوب لبنان، واستدعاء مئات الآلاف من الجنود الاحتياط، والتي أدت إلى توقف حركة النقل والسياحة، وعطلت المدارس والمصانع.


كما أدى العدوان الهمجي للاحتلال إلى التسبب بنزيف حاد في البورصة تل أبيب، والتي هبطت لأدنى مستوى في عامين، وخسر المؤشر الرئيسي في البورصة T-35 أكثر من 11 %، وهو ما يعادل نحو 33 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال 3 اسابيع.


هذا بالإضافة إلى الانهيار غير مسبوق في قيمة الشيكل الذي تهاوى أمام الدولار لأدنى مستوى له منذ مارس من العام 2015.


عدوان الاحتلال الغاشم على غزة، انعكس بشكل مباشر على الأسواق العالمية، ودفع بأسعار النفط للعودة فوق مستويات لتتجاوز الـ 90 دولاراً، كما لامس الذهب مستويات الـ 2000 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ آب الماضي.


إقرأ ايضا
G1AIDanrUqp2sEiPv3C3ZNqpwu1FrYABDU5dDyZu

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات من 2% الى 9.6% عالمياً

image (1)

كيف تؤثر التوترات في المنطقة على شركات صناعة الأسلحة الأميركية؟

1698058414673

قطر تؤكد التزامها بتزويد الأسواق الأوروبية بالغاز الطبيعي المسال

1686600462845

الاحداث في المنطقة تؤثر على الأسهم الأوروبية

401490_63_1678266243

40.2 سعر غرام الذهب 21 بالاردن اليوم الاثنين

7535958381697806045

الشيكل يواصل الانهيار ويسجل ادنى مستوى منذ 9 سنوات

أخبار متعلقة
LYNXMPEJ9M017_L

تراجع النفط مع وصول قوافل مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر

408868_36_1683876029

3 سيناريوهات للاحداث في المنطقة.. وهذه تداعياتها على الاقتصاد العالمي

4b423560-65aa-11ee-b5d7-b9f6c276e527

الاحداث في غزة تُرسل موجات صادمة في الأسواق العالمية

2-8-1920x922

الاحتلال يقترب من خفض تصنيفه الائتماني للمرة الأولى على الإطلاق

2-8-1920x922

الشيكل يواصل خسائره ويتراجع إلى أدنى مستوياته

222

النفط يتراجع مع تقييم الأسواق لاحتمال تعطل الإمدادات