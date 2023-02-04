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السبت، 04-02-2023 09:58 ص

بعد انخفاض الذهب.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

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الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي في الأردن، اليوم السبت، 305 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي 268 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن سعر الأونصة عالميا انخفض ليسجل 1865 دولار للأونصة، مما ساهم بانخفاض أسعار الذهب محليا بنحو 90 قرشا للغرام.

وأشارت إلى أن الطلب على شراء الذهب سيتحسن في السوق المحلي، لافتة إلى أن كلما انخفضت الأسعار محليا كلما زاد الطلب على شراء الذهب.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 38 دينارا لجهة الشراء من المحلات و36.4 دينارا لجهة البيع.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

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