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الأحد، 20-03-2022 09:08 ص

بيتكوين يتجاوز 42 ألف دولار والسوق تربح 120 مليار دولار في ساعات

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الوكيل الاخباري -  عززت حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق خاصة بعد قرار البنك المركزي الأميركي بتحريك أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2018، في سيطرة اللون الأخضر على منصات تداول العملات المشفرة خلال الجلسات الأخيرة.

وفيما كانت التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع العملات الرقمية بقيادة "بيتكوين"، لكن الاتهامات التي واجهتها السوق بإمكانية استخدامها من قبل روسيا في خرق العقوبات التي أقرتها الدول الغربية على روسيا، تسببت في تحول السوق إلى الخسائر التي دفعت "بيتكوين" إلى مستوى 37 ألف دولار خلال الأيام الماضية. لكن سرعان ما استعادت السوق عافيتها وسجلت مكاسب كبيرة خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وفق منصة "كوين ماركت كاب"، قفزت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية خلال الـ 72 ساعة الماضية، بنسبة 6.7% لتربح السوق نحو 120 مليار دولار بعدما ارتفعت من مستوى 1788.4 مليار دولار في تعاملات الخميس الماضي، إلى مستوى 1908.4 دولار في تعاملات صباح الأحد.

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