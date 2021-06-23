تأهيل 4 شركات فنيا لنقل النفط الخام من العراق للأردن

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، عن الشركات المؤهلة فنيا، لعطاء نقل النفط الخام، من موقع التحميل في جمهورية العراق الى موقع مصفاة البترول.

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وبحسب موقع الوزارة الالكتروني، وفق رصد "الوكيل الإخباري" ، تأهلت شركة عمار السقار وشركاه، وشركة نايل الذيابات وشركاه (برج الحياة للنقل والتجارة)، وشركة أحمد محمد الزعبي وشركاه، وشركة خالد حبنكه وشركاه.



ومن المقرر فتح العروض المالية للعطاء من قبل لجنة الشراء الخاصة في الثلاثين من الشهر الحالي في مبنى الوزارة.



وكانت الوزارة قد طرحت عطاء نقل مادة النفط الخام، من موقع التحميل في العراق إلى موقع مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، بمعدل 10 آلاف برميل يوميا.

وتتولى الوزارة مسؤولية نقل النفط الخام، من موقع التحميل في العراق إلى موقع مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الأردن والعراق، ويستورد الأردن بموجبها نحو 10 آلاف برميل نفط يومياً تنقل براً.