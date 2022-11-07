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الإثنين، 07-11-2022 07:35 ص

تراجع أسعار النفط عالمياً الاثنين

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% في بداية التعاملات الآسيوية، الاثنين، بعد أن أكّد المسؤولون الصينيون مطلع الأسبوع التزامهم باتباع نهج صارم لاحتواء فيروس كورونا، مما أدى إلى تبدد الآمال في انتعاش الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.58 دولار أو 1.6% إلى 96.99 دولارا للبرميل؛ بعد أن سجلت أدنى مستوى لها عند 96.50 دولارا في وقت سابق. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 90.84 دولارا للبرميل بانخفاض 1.77 دولار أو 1.9%، ليسجل أدنى مستوى خلال الجلسة عند 90.40 دولارا للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

 

وكالات


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