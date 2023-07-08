تراجع جديد لأسهم المؤشرات الأميركية 200 نقطة

الوكيل الإخباري- تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، أكثر من 200 نقطة بعد أن خسرت الخميس اكثر من 500 نقطة، أي أكثر من 700 نقطة خلال يومين.

وحسب بيانات حكومية، تراجع التوظيف في حزيران الماضي، في حين نما متوسط الدخل في الساعة بنسبة 4.4 بالمائة مما يضيف إلى الأدلة على أن النشاط الاقتصادي لم يتباطأ بقدر ما توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي.

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ويتوقع المستثمرون ان يرفع البنك الاحتياطي (البنك المركزي) أسعار الفائدة هذا الشهر لمكافحة التضخم.



وانخفض مؤشر داو جونز عند إغلاق الجمعة، 187 ليتراجع إلى 33734 نقطة، كما انخفض مؤشر (S&P500) نحو 13 نقطة ليصل إلى 4398 نقطة.



أما مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، فانخفض 18 نقطة ليغلق على 13660 نقطة.

