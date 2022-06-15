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الأربعاء، 15-06-2022 11:59 ص

جمعية الصّرافين تتوقع نشاط سوق الصّرافة مع نهاية الشهر الحالي

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الوكيل الإخباري - توقّع رئيس جمعية الصّرافين الأردنيين عبد السلام السعودي، نشاط سوق الصّرافة المحلية أواخر الشهر الحالي، بعد صرف الرواتب، ومع بداية العطلة الصيفية للمدارس، وزيارة المغتربين للمملكة.

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وقال السعودي، اليوم الأربعاء، إن نشاط سوق الصرافة في الفترة الحالية مستقر حول معدلاته الاعتيادية نسبة لهذا الوقت من السنة.


وأضاف إن الحوالات الصادرة والواردة من وإلى المملكة، أقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، متوقعاً زيادة حركتها مع قرب عيد الأضحى المقبل.


وأشار إلى أن الحصة الأكبر للحوالات الصادرة تذهب إلى مصر، فيما تصل الحصة الأكبر من الحوالات الواردة من دول الخليج العربي.


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