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الثلاثاء، 21-02-2023 09:01 ص

خام برنت يتراجع وسط ترقب اجتماع الفيدرالي

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الوكيل الإخباري - افتتح خام برنت القياسي تعاملات اليوم الثلاثاء على انخفاض طفيف في ظل ارتفاع الدولار وترقب المتعاملين لإشارات من محضر أحدث اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، بعد أن أدى التفاؤل إزاء الطلب وسط شح الإمدادات إلى ارتفاع الأسعار أمس الاثنين.

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وانخفض خام برنت 59 سنتا أو 0.5 %  إلى 83.57 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء.

 

أما خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر آذار ، والذي ينتهي اليوم، فارتفع 78 سنتا أو 1.02%  إلى 77.12 دولار .


وصعد عقد غرب تكساس الوسيط لشهر نيسان، وهو الأكثر نشاطا حاليا، 52 سنتا، أو 0.68 % عند 77.07 دولار.


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