الأربعاء 26-07-2023
الوكيل الاخباري

قرار مرتقب برفع الفوائد على القروض في الأردن

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الأربعاء، 26-07-2023 09:16 م

قرار مرتقب برفع الفوائد على القروض في الأردن

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
في الوقت الذي اتخذ فيه الفيدرالي الأميركي قرارا برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بات في حكم المؤكد أن يتجه البنك المركزي الأردني لقرار مماثل برفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بما فيها القروض.

وتشير التوقعات إلى أن أسعار الفائدة سترتفع في المملكة بمقدار 25 نقطة أساس وذلك للحفاظ على جاذبية الدينار الأردني وقوته الشرائية.

ومن المتوقع أيضا أن تقوم البنوك بترحيل فرق الفائدة على القروض إلى نهاية عمر القرض وعدم رفع الأقساط الشهرية على المقترضين في سياسة أصبحت واضحة منذ بداية العام بعد سلسلة من قرارات رفع الفائدة في إطار قرارات اقتصادية تستهدف مكافحة التضخم.

كما تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيستمر في سياسة رفع أسعار الفائدة ولكن بوتيرة أقل وذلك للوصول بالتضخم إلى حد 2%.

وكان أعلن الفيدرالي الأمريكي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس حيث وصلت إلى 5.50% وهي أعلى مستوى لها منذ 22 عاما.

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