خبير مالي: الصندوق الاستثماري الجديد للبنوك سيكون له أثر في خفض الفوائد على القروض

الوكيل الإخباري - قال الخبير المالي والاقتصادي حسام عايش، إن تسجيل صندوق رأس المال والاستثمار الأردني ضمن ائتلاف مكون من 16 بنكاً اردنياً، هو خطوة مهمة نحو تحول سياسات البنوك لتعزيز إيراداتها من الخدمات المصرفية التقليدية ( قروض وتسهيلات) إلى الاستثمار.

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وأضاف عايش لـ " الوكيل الإخباري" أن مساع البنوك بتوسيع استثماراتها في مشاريع تنموية برأس مالي كبير، سيكون له أثر في خفض الفائدة على قروض الافراد والشركات، أو على الأقل عدم رفعها لاحقاً، موضحاً أن هذا الصندوق سيركز على المشاريع التي يحتاجها السوق بشكل كبير.



وبين أن توسع البنوك في الأداء الاستثماري من خلال الصناديق السيادية مطلوب في هذه المرحلة، مع وجود العديد من العراقيل التي تواجه النمو في المنطقة والعالم.



وأشار عايش إلى أن المشاريع التي سيقوم بها الصندوق، سوف تسهم بشكل كبير في ضخ سيولة بالسوق، وبالتالي تشغيل وتوفير فرص عمل، وهو ما يخدم الاقتصاد ويعزز النمو.



وكان قد سُجل ائتلافٌ يضم 16 بنكا أردنيا أول صندوق استثمار في الأردن بتاريخ 31/12/2023 ( صندوق رأس المال والاستثمار الأردني) بصفة رسمية في وزارة الاستثمار وفقًا لأحكام قانون البيئة الاستثمارية لعام 2022، قدّم بموجبه الصندوق التزاما رأسماليا قدره 275 مليون دينار مما يجعله أكبر صندوق استثماري يؤسّسه القطاع الخاص في الأردن.