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الخميس، 27-07-2023 09:50 ص

رئيس الاحتياطي الفيدرالي: خفض التضخم إلى 2% يحتاج لوقت طويل

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن التضخم في أميركا ما زال "أعلى بكثير" من هدف المصرف المركزي.

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وقال باول في إيجاز صحفي عقب قرار رفع الفائدة، أمس الأربعاء: "ما زالت عملية خفض التضخم إلى 2% تحتاج إلى وقت طويل".


ورفع الاحتياطي الفيدرالي، معدل الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ العام 2001 في مواجهة التضخم، مشيرا إلى احتمال رفعه أكثر لاحقا.

وقال المصرف المركزي الأميركي أن رفع المعدل بربع نقطة مئوية يرفع سعر الإقراض الأساسي إلى ما بين 5.25 % و5.50 %، مضيفا أنه "سيواصل تقييم المعلومات الإضافية وانعكاساتها على السياسة النقدية".

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