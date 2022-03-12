السبت 12-03-2022
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السبت، 12-03-2022 09:35 ص

الشريدة: المساعدات الأمريكية جاءت ترجمة لجهود الملك

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الوكيل الإخباري - قدم وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة الشكر للحكومة الأمريكية والكونجرس الذي أقر حزمة مساعدات جديدة للأردن للعام الحالي تقدر بحوالي 1.650 مليار دولار وذلك لدعم المملكة في برامجها التنموية والإصلاحية خلال العام 2022 وذلك في ظل التحديات التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الأردني، بما في ذلك تلك التي فرضتها أزمة جائحة كورونا وأزمة اللجوء السوري. 

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وأكد الشريدة أن إقرار هذه المساعدات جاء ترجمة لجهود ومساعي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين مع الإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي خلال الفترة الماضية في إطار تأمين وإقرار حزمة المساعدات للمملكة.  


وأشار الى العلاقات المتميزة والتاريخية التي تجمع بين الأردن والولايات المتحدة الامريكية في جميع الصعد والمجالات والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقات.

 

وشدد على عُمق ومتانة علاقات الشراكة الاستراتيجية الأردنية - الأمريكية، ومُثمناً الدعم الذي تقدّمُه الولايات المتحدة للمملكة لرفد العملية التنموية على وتوفير الدعم للمملكة خلال السنوات الماضية لمواجهة الأعباء التي تتحملها المملكة بسبب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة وأزمة اللجوء السوري وتداعيات جائحة كورونا.

 

 

 

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