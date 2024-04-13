سلعة جديدة تنتظر ارتفاعاً عالمياً قوياً

السبت 13-04-2024
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السبت، 13-04-2024 11:30 ص

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الوكيل الإخباري - أصدرت مؤسسة الخدمات المالية العالمية "مورجان ستانلي" أحدث توقعاتها لأسعار خام الحديد مع عودة الاتجاه الصعودي المستمر ليتخطى حدود الـ 120 دولارا للطن في الربع الثالث من العام الجاري.اضافة اعلان


وبينت التوقعات أن خام الحديد يشهد مقاومة عند مستوى 100 دولار للطن، وهو المستوى الذي كانت التحركات السابقة عنده قصيرة الأجل بالنسبة للتكاليف، وتميل مخاطر الأسعار الآن إلى الأعلى حيث يتحسن المزاج العام بشأن الطلب الصيني وتأتي الانزلاقات في العرض وسط سوق متوازن بالفعل.

وقال الاستراتيجيون في المؤسسة: "نحن لا نرى مجالًا كبيرًا لمزيد من الهبوط في الواقع، منذ عام 2006، تم تداول السعر في المتوسط بعلاوة 55% عن مستوى التكلفة هذا".

وتتوقع الرابطة العالمية للصلب نمو الطلب العالمي القوي بنسبة 1.7%، في حين أن ضعف الصادرات من الهند ومشاكل الإنتاج في أستراليا وأماكن أخرى تعني إمكانية حدوث انزلاقات في العرض.

 




 

 


 

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