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الثلاثاء، 08-02-2022 02:34 م

صادرات مصر من البتروكيماويات ترتفع 45% إلى 6.7 مليار دولار

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الوكيل الاخباري- شهدت صناعات البتروكيماويات والكيماويات والأسمدة في مصر، تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، مما انعكس إيجاباً على الصادرات التي ارتفعت خلال العام 2021 إلى نحو 6.7 مليار دولار بزيادة نسبتها 45% عن العام الماضي، وجعلها من أهم عوامل الطفرة التي حققها إجمالي صادرات مصر خلال العام.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات عن العام المالي 2022-2023، أن الوزارة تولي كامل الدعم لصناعة البتروكيماويات التي تتزايد طموحاتها واستثماراتها عاماً بعد عام وتشهد تطوراً فى الخطة والأداء في ظل تحديث استراتيجية صناعة البتروكيماويات حتى عام 2030، داعيا القطاع الخاص لزيادة مشاركته في الفرص الاستثمارية التي توفرها صناعة البتروكيماويات وما تحققه من قيمة مضافة.

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