صناعة السيارات الكهربائية ترفع الطلب على المعادن في العالم

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زاد الطلب على بطاريات الليثيوم أيون لصناعة السيارات الكهربائية حوالي 65 % في عام 2022، بسبب نمو مبيعات السيارات الكهربائية، وفقاً لأحدث تقرير من وكالة الطاقة الدولية.وبيّن التقرير أنه في عام 2022 كان حوالي 60 % من الطلب على الليثيوم و30 % من الطلب على الكوبالت الخاص بتخزين الطاقة، و 10% من الطلب على النيكل.ونوه إلى أنه قبل 5 سنوات فقط كانت تلك النسب 15% و10%، و2% على الترتيب.وأقر التقرير أن المعادن باتت شرطا لاستدامة سلاسل التوريد ومتانتها، لا سيما بالنظر إلى التطورات الأخيرة في أسعار مواد البطاريات.