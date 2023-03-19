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الأحد، 19-03-2023 03:02 م

صندوق الأوبك يخصص 300 مليون دولار لمشروعات حماية المناخ

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الوكيل الإخباري - وافق صندوق الأوبك للتنمية الدولية "صندوق الأوبك"، على تخصيص حزمة تمويلات جديدة بأكثر من 300 مليون دولار، للربع الأول من العام الجاري 2023.

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وقال الصندوق، ومقره في العاصمة النمساوية فيينا، إن التمويل الجديد يعكس التزام الصندوق بتنفيذ خطته للعمل المناخي وتعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ.


وقال الدكتور عبد الحميد خليفة، مدير عام الصندوق في البيان إن "جهودنا تساعد شركائنا في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية على تعزيز سياساتهم المناخية".


وأوضح البيان أن جهود الصندوق تساهم في الوصول إلى الطاقة ودعم مشاريع البنية التحتية، التي تعكس التزام الصندوق المستمر بتحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم. ( سكاي نيوز )

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