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الخميس، 09-03-2023 04:11 م

إضرابات فرنسا تواصل تعطيل إنتاج الطاقة وإمدادات الوقود

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الوكيل الإخباري - واصل العمال المضربون احتجاجا على التعديلات المقترحة في منظومة المعاشات في فرنسا تعطيل عمليات توصيل الوقود وخفض إنتاج الطاقة في عدة مواقع اليوم.

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وقالت شركة توتال إنرجيز إنه لا يجري إرسال أي وقود مجددا من مصافيها في فرنسا بسبب الإضراب.


وقال ممثل إحدى النقابات إنه ليست هناك أي شحنات من مصفاة تابعة لوحدة إكسون موبيل في جنوب فرنسا، على الرغم من عودة العمليات إلى طبيعتها في بورت جيروم في الشمال الغربي.


وأظهرت بيانات شركة إي.دي.إف أن الإضراب تسبب في خفض الإمداد بالطاقة 8.2 جيجاواط أو ما يعادل 13 %  من إجمالي الإنتاج على مستوى مواقع إنتاج الطاقة النووية والحرارية والكهرومائية. ( الاقتصادية )

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