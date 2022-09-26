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الإثنين، 26-09-2022 10:29 ص

ضبط اعتداءات ضخمة على خط مياه يزود إربد وعمّان والزرقاء والمفرق - صور

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الوكيل الإخباري - أسفرت حملة نفذتها أجهزة وطواقم وزارة المياه والري / سلطة المياه، وبإسناد من مديرية الأمن العام وقوات الدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة، عن ضبط اعتداءات كبيرة في منطقة الحلابات على أحد الخطوط الناقلة الرئيسية للمياه.

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وفي التفاصيل، قالت الوزارة/ سلطة المياه، إنه وبناء على الحملة المكثفة، تم ضبط هذه الاعتداءات من خلال الاعتداء على خط ناقل رئيسي يزود العاصمة عمان والزرقاء واربد والمفرق في منطقة الحلابات لتزويد برك وحاجز مائي ضخم لسقاية مواشي وأغنام ومزارع وبيع صهاريج مخالفة للكسارات والمحاجر المجاورة وفي الكرك.


وتم ضبط 6 اعتداءات على خطوط المياه الرئيسية من خلال سحب خطوط لمسافات طويلة لتزويد مزارع دواجن ومزارع أشجار، حيث تم فصل هذه الخطوط وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة .


وناشدت الوزارة، الجميع الإبلاغ عن أي اعتداء، مؤكدة أنها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه المواطنين وصون حقوقهم المائية كون هذه الاعتداءات تشكل أحد اهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه.





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