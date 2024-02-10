ضربة لاقتصاد الاحتلال.. وكالة موديز تخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل"

الوكيل الإخباري -

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خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ "إسرائيل" مشيرة إلى مخاطر سياسية ومالية جراء الحرب على غزة.وذكرت موديز، أن تأثير الصراع يثير مخاطر سياسية ويضعف المؤسسات التنفيذية والتشريعية في "إسرائيل" وقوتها المالية في المستقبل المنظور.وتم خفض التصنيف الائتماني إلى "A2"، هو أعلى بخمس درجات من الدرجة الاستثمارية، في حين أبقت موديز على توقعاتها الائتمانية عند سلبية مما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.وقالت موديز في بيان: "في حين أن الحرب على غزة قد تتراجع أو تتوقف فإنه لا يوجد حاليا اتفاق على إنهاء العمليات القتالية بشكل دائم ولا يوجد اتفاق على خطة أطول أمدا من شأنها استعادة الأمن بشكل كامل".وتتوقع الوكالة ارتفاع أعباء الدين في "إسرائيل" عن توقعات ما قبل الحرب وأن يصل الإنفاق الدفاعي إلى ضعف مستوى عام 2022 بحلول نهاية هذا العام.