عرش أغنى شخص في العالم مُهدد

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قالت تقارير اقتصادية، انه لا يبعد الملياردير جيف بيزوس سوى حوالي 5 مليارات دولار عن تجاوز إيلون ماسك كأغنى شخص في العالم بعد ارتفاع أسهم أمازون – وتراجع شركة تسلا – هذا العام.وبينت انه قد زادت ثروة مؤسس أمازون ورئيسها التنفيذي بيزوس 18.4 مليار دولار هذا العام، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.وجاء ذلك بعد ارتفاع بنسبة 12% في أسهم أمازون هذا العام، مما دفعه إلى المركز الثاني في قائمة الأثرياء بثروة صافية قدرها 195 مليار دولار.في المقابل، تراجعت ثروة ماسك بمقدار 29 مليار دولار ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسهم تسلا بنسبة 27%.والنتيجة هي أن بيزوس يتخلف عن إيلون موسك بأقل من 3% من حيث صافي الثروة، ويمكن أن يتفوق عليه قريباً إذا استمرت أمازون في الارتفاع أو استمرت أسهم شركة تسلا في الانخفاض.كان بيزوس يمتلك 988 مليون سهم، أو ما يقرب من 10% من أمازون، في نهاية ديسمبر، وهي حصة بقيمة 168 مليار دولار .وفي الوقت نفسه، يمتلك ماسك حوالي 411 مليون سهم من أسهم شركة تسلا، أو ما يقرب من 13% من أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية، بقيمة تبلغ حوالي 73 مليار دولار، كما تشكل حصصه في SpaceX وTwitter وشركات أخرى بقية ثروته.ومن الجدير بالذكر أن بيزوس يخطط لبيع ما يصل إلى 50 مليون سهم من أسهم أمازون، بقيمة 8.5 مليار دولار.