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الأربعاء، 07-06-2023 11:54 ص

عمّان بالترتيب 7 عربياً و 110 عالمياً بتكلفة المعيشة

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الوكيل الإخباري - جاءت عمان في المرتبة 7 عربيا والـ 110 عالميا بتكلفة المعيشة، وفقا لمؤشر ميرسر لتكلفة معيشة الوافدين لعام 2023.

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وعربيا حلت دبي في المركز 18 عالمياً والأولى عربياً، وتبوأت جيبوتي المرتبة 27 عالمياً والثانية عربياً، فيما حصلت أبوظبي على المرتبة 43 عالمياً والثالثة عربياً، ثم الرياض بالمرتبة 85 عالمياً والرابعة عربياً، ثم المنامة 98 عالمياً والخامسة عربياً، تلتها جدة 101 عالمياً والسادسة عربياً، ثم عمان المرتبة 110 عالمياً والسابعة عربياً، ثم الدوحة 126 عالمياً والثامنة عربياً، تلتها مسقط بالمرتبة 130 عالمياً والتاسعة عربياً، لتأتي الكويت بالمرتبة 131 والعاشرة عربياً والأرخص خليجياً في تكلفة المعيشة.

ويشمل المؤشر أكثر من 400 مدينة، وتضمن ترتيب هذا العام 227 مدينة من القارات الخمس.

ويعتبر المؤشر أحد أكثر الدراسات من نوعها شمولاً في العالم، ومصمماً لمساعدة الشركات متعددة الجنسيات والحكومات في تحديد استراتيجيات مكافآت الموظفين الأجانب لديها.


وقالت مؤسسة ميرسر إن ارتفاع مستوى التضخم وتقلب الأسواق أثراً على تكلفة المعيشة في أنحاء العالم ما رمى بثقله على القوة الشرائية ومعايير المعيشة.

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