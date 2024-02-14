الأربعاء 14-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الهناندة : نعمل على رفع جاهزية القطاع العام لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي

تحذير مهم من الجمارك للأردنيين

الشخانبة : ارتفاع أسعار الموز البلدي بسبب ضعف الانتاج

هام من السير للسائقين

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

سيول جارفة في الديسة والبترا - فيديو

هيئة البث التلفزيوني في إسرائيل تفتح تحقيقا لهذا السبب

انخفاض جديد على أسعار الذهب بالاردن اليوم الأربعاء

الأوقاف تعقد مؤتمراً صحفياً غداً لإعلان ترتيبات الحج

منظمات دولية: إسرائيل تفرض أشكالا متعددة من الموت على سكان غزة

الأربعاء، 14-02-2024 09:51 ص

قواعد أمريكية جديدة لمكافحة جرائم غسل الأموال

2358491-1394815206

الوكيل الإخباري - طرحت الإدارة الأمريكية قواعد جديدة لحفظ السجلات لمستشاري الاستثمار لمكافحة غسل الأموال والتمويل غير المشروع والاحتيال في النظام المالي الأمريكي.

اضافة اعلان


واقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة -المعروفة باسم FinCEN- لائحة تتطلب من مستشاري الاستثمار تطوير برامج مكافحة غسيل الأموال وتقديم تقارير إلى الحكومة عندما يكتشف العملاء نشاطا مشبوها، من بين أمور أخرى.


وقال مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة أندريا جاكي، إن هذا الاحتيال المليء بالثغرات التنظيمية التي يمكن استغلالها لغسل الأموال وإخفاء الثروة غير المشروعة، من شأنه أن يزعزع تكافؤ الفرص التنظيمية، والأمن الاقتصادي والقومي للولايات المتحدة".


ويأتي هذا الاقتراح في أعقاب إعلانات أخرى صدرت أخيرا عن إدارة جو بايدن التي تستهدف الجرائم المالية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
23

انخفاض جديد على أسعار الذهب بالاردن اليوم الأربعاء

main_image63690bf3f04dc

الاتحاد الأوروبي يقدم 10 ملايين يورو لتعليم أطفال في الأردن

LYNXNPEK1D045_L

الذهب يستقر عالمياً مع تراجع رهانات خفض الفائدة

سوق-الأسهم-الأمريكي-1

انخفاض كبير في مؤشرات الأسهم الأميركية

LYNXNPEK1D021_L

النفط عالمياً يتراجع بفعل التضخم وزيادة مخزونات الخام الأمريكية

220241295132776981063

انخفاض كبير بأسعار الذهب في الأردن

أخبار متعلقة
LYNXNPEK1D045_L

الذهب يستقر عالمياً مع تراجع رهانات خفض الفائدة

LYNXNPEK1C04C_L

استقرار أسعار الذهب عالمياً قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

دولار

الدولار يرتفع قبل اختبار التضخم في الولايات المتحدة

LYNXMPEK1703X_L

تداول الدولار ضمن نطاق ضيق

00

النفط عالمياً يرتفع بدعم من قوة الطلب على الوقود في أميركا

0

منظمة التعاون والتنمية: اضطرابات البحر الأحمر تهدد برفع أسعار المواد الاستهلاكية