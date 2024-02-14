قواعد أمريكية جديدة لمكافحة جرائم غسل الأموال

الوكيل الإخباري - طرحت الإدارة الأمريكية قواعد جديدة لحفظ السجلات لمستشاري الاستثمار لمكافحة غسل الأموال والتمويل غير المشروع والاحتيال في النظام المالي الأمريكي.

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واقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة -المعروفة باسم FinCEN- لائحة تتطلب من مستشاري الاستثمار تطوير برامج مكافحة غسيل الأموال وتقديم تقارير إلى الحكومة عندما يكتشف العملاء نشاطا مشبوها، من بين أمور أخرى.



وقال مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة أندريا جاكي، إن هذا الاحتيال المليء بالثغرات التنظيمية التي يمكن استغلالها لغسل الأموال وإخفاء الثروة غير المشروعة، من شأنه أن يزعزع تكافؤ الفرص التنظيمية، والأمن الاقتصادي والقومي للولايات المتحدة".



ويأتي هذا الاقتراح في أعقاب إعلانات أخرى صدرت أخيرا عن إدارة جو بايدن التي تستهدف الجرائم المالية.