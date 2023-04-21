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الجمعة، 21-04-2023 04:47 م

قيمة احتياطي الذهب تتخطى 3 مليارات دينار لأول مرة

ذهب5


الوكيل الاخباري - ارتفعت قيمة احتياطي الذهب للبنك المركزي حتى نهاية آذار من العام الحالي، لتسجل رقما قياسيا لأول مرة بلغ 3.019 مليار دينار، بحسب بيانات البنك المركزي.

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وأظهرت البيانات أن حجم احتياطي الذهب بلغ أكثر من 2.165 مليون أونصة حتى نهاية آذار الماضي.


وتنعكس آثار الأسواق العالمية، وتعاملات عقود الذهب على قيمة الاحتياطات في البنك المركزي، خاصة أن الأسواق العالمية تشهد موجات ارتفاع متفاوتة للمعدن الأصفر الذي تخطى حاجز ألفي دولار للأونصة مؤخرا


واحتياطي الذهب هو ما يحتفظ به البنك المركزي من الذهب، في أي بلد كمستودع للقيمة وضمان لتخليص الوعود لدفع المودعين وحاملي الأوراق المالية أو أقرانهم التجاريين أو لتأمين العملة.


ويحسب هذا الاحتياطي إلى جانب الموجودات والودائع من العملات الأجنبية ضمن بند الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي.


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