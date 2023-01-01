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الأحد، 01-01-2023 01:15 م

كيف ستكون مبيعات السيارات الكهربائية في 2023 ؟ .. تقرير اقتصادي عالمي يوضح

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الوكيل الإخباري - قال محللو شركة الأبحاث "وود ماكنزي" إنه من المتوقع أن يؤدي دعم السياسات واللوائح بموجب قانون خفض التضخم إلى تضاعف مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة والعديد من بلدان العالم لأكثر من مليوني وحدة في 2023.

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وبين تقرير الشركة، أنه تحصل شركات السيارات الكبرى مثل تيسلا وجنرال موتورز على ائتمان ضريبي وإعانات قد تصل إلى 10 سنوات أخرى، بموجب قانون خفض التضخم.


وأضاف أن اللوائح المفروضة لتقليل انبعاثات أسطول السيارات بنسبة 10% ستجبر الشركات على بيع المزيد من السيارات الكهربائية.


وأكد التقرير على أن ذلك يجعل مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة تنافس الصين وأوروبا، بعدما ظلت في المرتبة الثالثة لسنوات عديدة.

ويمكن أن يساعد التعافي في قطاع السيارات والطاقة منخفضة الكربون في تعويض بعض الضعف بالطلب على القطاعات الأخرى.

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