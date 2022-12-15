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الخميس، 15-12-2022 01:30 م

مبيعات السيارات ترتفع بقوة في أوروبا خلال نوفمبر

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات من اتحاد صناعة السيارات الأوروبي، الخميس، إن تسجيل السيارات الجديدة في أوروبا تزايد بشكل كبير في نوفمبر.

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وأضاف الاتحاد أن عدد المركبات الجديدة التي تم تسجيلها في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ورابطة التجارة الحرة الأوروبية "إيفتا" ارتفع بنسبة 17.4 % إلى 1.01 مليون سيارة.


وجاءت نسبة الزيادة في الاتحاد الأوروبي 16.3 %.


وكانت مبيعات السيارات في أوروبا قد ارتفعت خلال أكتوبر الماضي، مع انحسار مشكلات سلاسل التوريد، وذلك على الرغم من أن المخاوف المتزايدة بشأن تدهور الأوضاع الاقتصادية تدفع المستهلكين لتأجيل قرار الشراء. ( سكاي نيوز )

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