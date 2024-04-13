مفوض الاقتصاد الأوروبي يتوقع استمرار انخفاض التضخم بمنطقة اليورو هذا العام

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توقع المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني استمرار انخفاض التضخم في منطقة اليورو طوال هذا العام، بعد أن سجلت معدلاته تراجعا إلى 2.4% بنهاية آذار الماضي.وقال جينتيلوني في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجموعة اليورو في بروكسل: "هذه أخبار جيدة بشكل عام للأسر في جميع أنحاء أوروبا وتبشر بالخير لتعزيز النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام كما توقعنا في فبراير".وأضاف أنه لاتزال هناك زيادة وتراجع للمخاطر بالنسبة لهذه التوقعات وبالنسبة إلى السيناريو الأساسي وهو العودة الثابتة نحو هدف البنك المركزي الأوروبي.