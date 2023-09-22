الجمعة 22-09-2023
الوكيل الاخباري

منحة ألمانية للأردن بقيمة 22.4 مليون يورو

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الجمعة، 22-09-2023 11:22 ص

منحة ألمانية للأردن بقيمة 22.4 مليون يورو

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الوكيل الاخباري - وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان ومدير بنك الإعمار الألماني في الأردن الدكتور مارك شفيتيه، بحضور السفير الألماني في عمان الدكتور بيرترام فون مولتكه، أمس الخميس، اتفاقية منحة بقيمة 22.4 مليون يورو، لتمويل رواتب المعلمين الإضافي في المدارس الحكومية الأردنية ذات الفترتين التي تستوعب الطلبة السوريين للعام الدراسي (2023/2024).

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وبحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الجمعة، فإن هذه المنحة والمقدمة من الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني، يأتي ضمن المرحلة الثامنة من برنامج دعم رواتب المعلمين الذي تموله الحكومة الألمانية وضمن أولويات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.


وقالت طوقان، إن هذه المنحة تأتي ضمن جملة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة الألمانية لدعم تنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم لتسريع الوصول إلى التعليم الرسمي لأطفال اللاجئين السوريين، وبما لا يؤثر على جودة التعليم للطلبة الأردنيين، وذلك في إطار التعامل مع التداعيات المستمرة للأزمة السورية على مختلف القطاعات في المملكة.


وأعربت طوقان عن تقدير الحكومة الأردنية للحكومة الألمانية على استمرارها في دعم الأردن في مختلف القطاعات ذات الأولوية التي تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرة إلى أن ألمانيا تعد أحد أهم شركاء الأردن في العملية التنموية والإصلاحية التي تسهم مساعداتها بدعم القطاعات الحيوية كالتعليم والتشغيل والمياه والصرف الصحي، وكذلك في دعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، بالإضافة إلى جهودها في حشد الدعم الدولي اللازم لمساعدة الأردن في مواجهة التحديات الناجمة عن أعباء أزمة اللجوء السوري.


من جانبه، أشاد السفير الألماني بالجهود التنموية والإصلاحية في المملكة ودورها في استضافة اللاجئين السوريين خلال الفترة الماضية، مؤكدا التزام جمهورية ألمانيا بدعم الأردن للتغلب على مختلف التحديات التي تواجهه.


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