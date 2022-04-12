نوفاك يؤكد وجود صفقات باليوان لبيع موارد الطاقة الروسية

الوكيل الإخباري -كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، عن أنه تم تنفيذ صفقات لبيع النفط والفحم الروسيين بالعملة الصينية اليوان، ويأتي ذلك في إطار تجاوز العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

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وقال نوفاك، في تصريحات نقلتها وكالة "نوفوستي" اليوم الثلاثاء: "أعلم أن هناك بعض المعاملات التي تتم ليس بالدولار واليورو، ولكن باليوان".



وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن الشركات تتخذ قرارات تنفيذ التسويات التجارية باليوان من تلقاء نفسها، ولفت إلى أن وزارة المالية والبنك المركزي في روسيا يجريان العمل على اعتماد العملة الصينية في التعاملات التجارية.



وفي وقت سابق أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن المستوردين في الصين، الذين يسعون إلى الحفاظ على تجارة الطاقة مع روسيا، تحولوا إلى سداد ثمن واردات الفحم والنفط من روسيا بالعملة الصينية.



كذلك أشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أنه من المتوقع أن يتم توريد أول شحنة سدد ثمنها باليوان في شهر أبريل المقبل.



وعن أسباب التحول إلى العملة الصينية كوسيلة للدفع في مشتريات الفحم والنفط، قالت "بلومبرغ" إنه تم اتخاذ القرار على خلفية العقوبات الاقتصادية التي تجعل من الصعب إجراء تحويلات مالية دولية مع روسيا بعد فصل عدد من بنوك الدولة عن نظام "سويفت (swift).

روسيا اليوم