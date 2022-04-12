الثلاثاء 12-04-2022
الوكيل الاخباري

الصناعة والتجارة: 417 ألف طن من القمح متعاقد على شرائها

الأوقاف تعلن بدء التسجيل الأولي للراغبين بالحج - رابط

صندوق الزكاة يعلن عن استعداده لتقديم التمويلات - تفاصيل

كشف سبب فرق الاسعار بين المؤسسات الاستهلاكية والسوق .. ليس ربحاً

189 مليون دولار حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية

العقوبات تطال تطبيق سبيربنك الروسي في متجر آبل

ارتفاع قيم حوالات الأردنيين إلى 703 ملايين دينار خلال الشهر الماضي

هل استبدال الدولار بالجنيه المصري خطوة وشيكة؟

نوفاك يؤكد وجود صفقات باليوان لبيع موارد الطاقة الروسية

ارتفاع العجز التجاري لتونس خلال الثلث الأول من العام 2022

الثلاثاء، 12-04-2022 02:19 م

نوفاك يؤكد وجود صفقات باليوان لبيع موارد الطاقة الروسية

6255477e42360430817c9712


الوكيل الإخباري -كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، عن أنه تم تنفيذ صفقات لبيع النفط والفحم الروسيين بالعملة الصينية اليوان، ويأتي ذلك في إطار تجاوز العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

اضافة اعلان

 

وقال نوفاك، في تصريحات نقلتها وكالة "نوفوستي" اليوم الثلاثاء: "أعلم أن هناك بعض المعاملات التي تتم ليس بالدولار واليورو، ولكن باليوان".

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن الشركات تتخذ قرارات تنفيذ التسويات التجارية باليوان من تلقاء نفسها، ولفت إلى أن وزارة المالية والبنك المركزي في روسيا يجريان العمل على اعتماد العملة الصينية في التعاملات التجارية.

وفي وقت سابق أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن المستوردين في الصين، الذين يسعون إلى الحفاظ على تجارة الطاقة مع روسيا، تحولوا إلى سداد ثمن واردات الفحم والنفط من روسيا بالعملة الصينية.

كذلك أشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أنه من المتوقع أن يتم توريد أول شحنة سدد ثمنها باليوان في شهر أبريل المقبل.

وعن أسباب التحول إلى العملة الصينية كوسيلة للدفع في مشتريات الفحم والنفط، قالت "بلومبرغ" إنه تم اتخاذ القرار على خلفية العقوبات الاقتصادية التي تجعل من الصعب إجراء تحويلات مالية دولية مع روسيا بعد فصل عدد من بنوك الدولة عن نظام "سويفت (swift).

 

روسيا اليوم


إقرأ ايضا
61c4ae6a2cd59

الصناعة والتجارة: 417 ألف طن من القمح متعاقد على شرائها

999acf91-f78d-4500-8c2f-f66adf9ae144_16x9_1200x676

روسيا: نعمل على اعتماد اليوان الصيني في التعاملات التجارية

249691-15327936

هل يتجه العالم إلى حرب مالية.. ومن ينافس الدولار على عرشه؟

62555c4f423604681234a8d7

العقوبات تطال تطبيق سبيربنك الروسي في متجر آبل

320229111224722722854

ارتفاع قيم حوالات الأردنيين إلى 703 ملايين دينار خلال الشهر الماضي

625543f44236045c3109cb82

هل استبدال الدولار بالجنيه المصري خطوة وشيكة؟

أخبار متعلقة
3202212111953136691726

أوروبا تحذر.. العملات المشفرة ملاذ الروس للالتفاف حول العقوبات

190485Image1

تراجع الين واليورو بسبب احتمال رفع الفائدة الأميركية 50 نقطة أساس

6239683c423604170b7ce91f

أسعار الجنيه والذهب بعد الارتفاع التاريخي للدولار في مصر

62386f7c4c59b749e825f4fd

الدولار يسجل ارتفاعا كبيرا أمام الليرة اللبنانية

6238347b423604385b4a7668

مصر.. الدولار يقفز لمستوى تاريخي بشكل مفاجئ أمام الجنيه

110406-1382667363

بعد العقوبات الأميركية.. جدل واسع حول مستقبل هيمنة الدولار