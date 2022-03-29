وفد من بنك الاستثمار الأوروبي يزور الأردن

الوكيل الإخباري - يبدأ وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي، يوم غد الأربعاء، زيارة رسمية إلى الأردن تستمر ليومين.

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ويلتقي الوفد الذي ترأسه نائب رئيس البنك جيلسومينا فيجليوتي، عددا من المسؤولين ورجال الأعمال والبنوك، كما يعلن عن تمويل جديد للاستثمار التجاري ومناقشة دعم البنك للاستثمار في المياه بالمملكة.



وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي في عمان ببيان صحافي، اليوم الثلاثاء، إن بنك الاستثمار الأوروبي يلتزم، بدعم الاستثمار التحويلي الخاص والعام في جميع أنحاء الأردن، وتحسين وصول رواد الأعمال إلى التمويل، ومواجهة تحديات المناخ المتغير.

وأضافت أن الأردن بلد رئيس لعمليات بنك الاستثمار الأوروبي، فعلى مدى 43 عامًا الماضية، قدم دعما للمملكة في مجالات: الطاقة والمياه، والتعليم، والنقل، واستثمارات في القطاع الخاص.



وقالت نائب رئيس البنك جيلسومينا فيجليوتي، إن الزيارة تأتي في وقتها لبحث المزيد من مجالات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأردن، بما في ذلك تطوير قطاع المياه والقطاع الخاص.



وأشارت إلى أنها تتطلع إلى مناقشة آليات تعزيز المرونة الاقتصادية في مواجهة التحديات الحالية والجديدة، وتعزيز تأثير مساهمة بنك الاستثمار الأوروبي في مشاريع الأردن التنموية.

