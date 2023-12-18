أستراليا.. إنقاذ أكثر من 300 شخص من مياه الفيضانات

الوكيل الاخباري-

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قال مسؤولون، اليوم الاثنين، إنه تم إنقاذ أكثر من 300 شخص خلال الليل من مياه الفيضانات في شمال شرق أستراليا، فيما تشبث عشرات السكان بأسطح المنازل.وقد أغلق مطار كيرنز الاثنين بسبب الفيضانات وشعرت السلطات بالقلق من أن المدينة التي يبلغ عدد سكانها 160 ألف نسمة ستفقد مياه الشرب.بينما تراجعت الأمطار في كيرنز، تم إصدار تحذيرات من الطقس القاسي في بورت دوغلاس، ودينتري، وكوكتاون، ووجال وجال، وهوب فالي القريبة، مع توقع هطول المزيد من الأمطار.ووصفت كاتارينا كارول، مفوضة شرطة ولاية كوينزلاند، الفيضانات بأنها "مدمرة للغاية"، مشيرة إلى أنه "في الليلة الماضية، واجهنا مساء صعبا للغاية، حيث أنقذنا نحو 300 شخص، ولم تقع وفيات أو إصابات خطيرة".