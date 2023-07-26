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الأربعاء، 26-07-2023 09:51 م

ألمانيا تقدم 37 مليون يورو للأونروا لدعم قطاع غزة

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الوكيل الإخباري - أعلنت ألمانيا عن تبرعها بنحو 37 مليون يورو لدعم معونة الأونروا في قطاع غزة لتتمكن من تقديم المساعدات لمستحقيها في القطاع.

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وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا انه خلال زيارة إلى مخيم الشاطئ شمال قطاع غزة، أعلن ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية في رام الله أوليفر أوكزا، عن تبرع بلاده بمبلغ 37 مليون يورو والذي جرى الإعلان عنه مؤخرا في مؤتمر إعلان التبرعات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) في نيويورك في حزيران الماضي.


وتعد ألمانيا ثاني أكبر مانح للأونروا بتبرع إجمالي بلغ أكثر من 190 مليون يورو في 2022.


وأشارت الأونروا في بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء، الى أنه على الرغم من التمويل الألماني، لا تزال الأونروا تواجه فجوة مالية قدرها 75 مليون دولار لعام 2023، لافتة الى انه في حال عدم توفر المبلغ ستضطر الوكالة إلى تخفيض معونتها الغذائية في قطاع غزة أو وقفها تماما في أيلول المقبل.


وكان أوكزا دعا المانحين الآخرين إلى التدخل من أجل سد هذه الفجوة لافتا، الى أن ألمانيا ملتزمة بمساعدة لاجئي فلسطين، لا سيما وأن دعمها سيساعد الأونروا على تقديم المعونة الغذائية لما مجموعه 1,2 مليون شخص في غزة.


بترا


 




 

 


 

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