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الإثنين، 11-04-2022 12:05 م

أوكرانيا.. إجلاء ألفين و824 مدنيا من المناطق المحاصرة

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الوكيل الإخباري-أعلنت الحكومة الأوكرانية، الأحد، إجلاء ألفين و824 مدنيا من سكان المدن المحاصرة إلى مناطق آمنة.

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جاء ذلك في رسالة مصورة لنائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريسوك، تحدثت فيها عمليات الإجلاء التي تمت اليوم عبر الممرات الإنسانية.


وأوضحت فيريسوك أنه تم إجلاء ألفين و824 مدنيا من مناطق خطرة تقع تحت حصار القوات الروسية، إلى زابوروجيا بالحافلات والمركبات الخاصة.


وأشارت إلى أن مجموع المدنيين الذين تم إجلاؤهم بلغ ألفين و824 مدنيا خلال يوم الأحد، على أن يستمر الإجلاء، الإثنين.


وذكرت أن بعض الحافلات المرسلة لعمليات الإجلاء تم منعها من دخول المناطق المحاصرة من قبل القوات العسكرية الروسية.

 

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