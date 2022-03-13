روسيا عن المحادثات: الوصول لاتفاق ممكن

الوكيل الاخباري - نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، عن كبير المفاوضين الروس في المحادثات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، قوله، الأحد، إن من الممكن الوصول إلى موقف مشترك بين الوفدين قريباً. اضافة اعلان





وأفادت وكالة "ريا نوفو سيتي"، نقلاً عن ميدينسكي، بأن هناك تقدماً جوهرياً خلال المحادثات.



وكان مستشار الرئيس والمفاوض الأوكراني ميخائيلو بودولياك، قال الأحد، إن أوكرانيا تعمل مع إسرائيل وتركيا كوسيطين لوضع اللمسات الأخيرة على مكان وإطار عمل لمفاوضات سلام مع روسيا.



وأضاف المفاوض الأوكراني في تصريحات للتلفزيون الرسمي "عندما يتم الاتفاق سيكون هناك اجتماع. أعتقد أن ذلك لن يستغرق وقتاً طويلاً".







