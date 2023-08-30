الأربعاء 30-08-2023
الوكيل الاخباري

أوكرانيا تختبر عددا من الآليات البرية المسيرة

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الأربعاء، 30-08-2023 12:32 ص

أوكرانيا تختبر عددا من الآليات البرية المسيرة

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الوكيل الاخباري- أعلنت أوكرانيا عن اختبارها عدة أنواع من الآليات البرية المسيرة، بما فيها آليات قتالية قادرة على حمل المتفجرات.اضافة اعلان


وقال وزير التحول الرقمي الأوكراني ميخائيل فيودوروف، إن أوكرانيا تسعى "لزيادة عدد التقنيات في الجبهة" وأن السلطات أجرت اختبارات لعدد من الآليات الجديدة بالتعاون مع مؤسسة Brave1 لتطوير التقنيات الدفاعية.

وأوضح الوزير أن الاختبار شمل "25 نموذجا فريدا من نوعها، من آليات لوجستية إلى قتالية، ومن أبراج قتالية يتم التحكم فيها عن بعد إلى روبوتات انتحارية"، مضيفا أنها ستساعد القوات الأوكرانية "قريبا".

 




 

 


 

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