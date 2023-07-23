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الأحد، 23-07-2023 09:14 ص

إحراق العلم السويدي في بغداد

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الوكيل الإخباري- تم إحراق العلم السويدي خلال تظاهرة في بغداد أمس السبت، احتجاجا على تدنيس القرآن والعلم العراقي في ستوكهولم.

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وتجددت التظاهرات في العراق بعد سلسلة من جرائم حرق القرآن، وحملات تدنيس العلم العراقي في أوروبا.


وحاول مئات المتظاهرين اقتحام المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، والتي تضم السفارات الأجنبية ومقر الحكومة العراقية، بعد تقارير عن حادث حرق للمصحف نفذته جماعة قومية متطرفة أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن.


وجاء الاحتجاج بعد يومين من اقتحام أشخاص غاضبين من مخطط إحراق المصحف في السويد للسفارة السويدية في بغداد.


وهدد طالب لجوء عراقي أحرق نسخة من المصحف خلال مظاهرة الشهر الماضي في ستوكهولم بفعل الشيء نفسه مرة أخرى الخميس، لكنه امتنع عن إحراقه في النهاية.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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