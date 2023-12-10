الأحد 10-12-2023
الوكيل الاخباري
 

حقيقة الاضراب الشامل في جميع مدارس الاردن الاثنين !

إضراب عام وشامل يشمل جميع منشآت الأونروا في الأردن الاثنين

القسام : القينا قنبلتين يدويتين على تجمع للعدو شمال غزة

فيديو- القسام تنشر مشاهد جديدة لاستهداف دبابة صهيونية

مقتل 6 جنود صهاينة بينهم ضابط في عملية نفذتها المقاومة

الملك يحذر من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

فيديو - مسلسل فلسطيني عُرض في 2022 استلهم الخطة الكاملة لطوفان الأقصى

جيش الاحتلال يقر بحصيلة كبيرة لخسائره خلال الحرب

تلفريك عجلون يستأنف استقبال الزوار غداً الاثنين

شاهد : المقاومة تخوض معارك ضارية مع جيش الاحتلال في جباليا

عاجل

القسام : القينا قنبلتين يدويتين على تجمع للعدو شمال غزة

الأحد، 10-12-2023 04:34 م

إيران تعتزم إصلاح وصيانة مصفاة النفط في حمص السورية

6575a2c042360435fb57df8f


الوكيل الاخباري- أعلنت إيران أنها ستبدأ بإصلاح وصيانة مصفاة تكرير النفط في محافظة حمص وسط سوريا، مشيرة إلى أنها قامت في وقت سابق بتأهيل مصفاة نفط في فنزويلا.

اضافة اعلان

 

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن مسؤول في قطاع تكرير النفط قوله إن المصفاة الثانية التي ستبدأ إيران بترميمها خارج حدودها هي مصفاة نفط حمص السورية بطاقة إنتاجية تبلغ 120 ألف برميل، مشيرا إلى أن نشاط إيران خارج حدودها الإقليمية يسمح لها بتقديم خدماتها في هذا المجال وتوريد معداتها إلى دول أخرى، ومن ثم بيع نفطها.

وأكد المسؤول أن بلاده ستحصل على أرباح من تكرير النفط، إذا توافرت الظروف المناسبة.

وكانت إيران قد أعادت صيانة أول مصفاة نفط خارج حدودها في فنزويلا، بعد إبرام عقدين مع هذا البلد، حيث قامت بتحديث مصفاة إل باليتو بطاقة 140 ألف برميل. فضلا عن توريد 2 مليون برميل من مكثفات الغاز شهريا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
657596e04c59b76cf60ce7a0

وسائل إعلام: جونسون قد يتولى من جديد منصب رئيس وزراء بريطانيا

6575ab0a4c59b76bdf26cfe2

بيسكوف يعلل سبب مرافقة المقاتلات الحربية لطائرة بوتين في أجواء الإمارات والسعودية

6575a0c84c59b76cc915bf7d

إجلاء 300 شخص من مدينة تشيلية بسبب حرائق الغابات

4_news_1701602305

تطورات ميدانية على الحدود اللبنانية مع إسرائيل

657564974c59b75a4949ed3c

الجيش الروسي يدخل سلاحا جديدا في المواجهة مع القوات الأوكرانية

1083846004_0_161_3071_1888_600x0_80_0_0_537d3a9fc0a839aa1fc2886d477d69d8

بوتين: الغرب يحاول ضغط روسيا ولكنه لن ينجح في ذلك أبدا

أخبار متعلقة
maxresdefault

الشرطة العسكرية الروسية تتسلم مدرعات جديدة تتحمل صقيع الشمال وحرّ الصحراء

تنزيل (3)

طهران ودمشق توقعان اتفاقيات لتعزيز التبادل التجاري وإعادة تأهيل مصافي النفط السورية

0

البنتاغون: قواتنا تعرضت إلى 78 هجوماً في سوريا والعراق منذ 17 أكتوبر

تنزيل

وزير خارجية فنزويلا: روسيا وفنزويلا تريدان استعادة مستويات إنتاج النفط اليومية

3

وزير الدفاع الأميركي يتحدث عن هدف الغارات الأميركية في سوريا

5565

الاحتلال يستهدف الجولان السوري