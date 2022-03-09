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الأربعاء، 09-03-2022 12:08 م

اتفاق روسي أوكراني على ممرات لإجلاء المدنيين من 6 مناطق

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الوكيل الإخباري-اتفقت روسيا وأوكرانيا صباح الأربعاء، على وقف لإطلاق النار حول سلسلة من الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين، حسبما أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك.

وأوضحت المسؤولة أن موسكو أكدت موافقتها على احترام هدنة من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي حول 6 مناطق تشهد قتالا.

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وحددت ممرات لإجلاء المدنيين خصوصا من إنرغودار إلى زابوريجيا (جنوب) ومن إيزيوم إلى لوزوفا (شرق) ومن سومي إلى بولتافا (شمال شرق)، حيث سمح ممر بإجلاء آلاف المدنيين، الثلاثاء.

 

ومن المفترض أيضا إنشاء ممرات لإجلاء المدنيين إلى كييف، من مدن عدة تعرضت لقصف عنيف إلى غرب العاصمة، بما فيها بوتشا وإيربين وغوستوميل.

 

سكاي نيوز

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