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الأحد، 07-11-2021 04:41 م

اتفاق روسي بحريني على زيارة مشتركة للسجون

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الوكيل الإخباري-قالت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، إنها ناقشت مع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين علي أحمد الدرازي، زيادة التعاون بين الجانبين.

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وذكرت موسكالكوفا، أنها اتفقت مع نظيرها البحريني على زيارة مشتركة للأفراد في المؤسسات الإصلاحية في البلدين.


وأضافت: "اتفقنا [مع الدرازي] على إجراء تبادل عملي للمعلومات حول حالات انتهاك حقوق وحريات مواطنينا، وناقشنا المراقبة المشتركة لمراعاة حقوق الطلاب الذين يدرسون في روسيا والسائحين الذين يزورونها من مواطني مملكة البحرين. واتفقنا أيضا على زيارة المواطنين في السجون بشكل مشترك".

وأشارت موسكالكوفا إلى أنه "تم توقيع مذكرة تفاهم ثنائية مع الدرازي في أغسطس، وإلى أنه تمت مناقشة المزيد من التعاون في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات وعقد فعاليات مشتركة العام المقبل".


ودعت موسكالكوفا، نظيرها من البحرين للمشاركة في اجتماع التحالف الأوراسي لأمناء حقوق الإنسان، بصفة مراقب.

روسيا اليوم

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