اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي الجمعة حول أوكرانيا

الوكيل الاخباري - أعلن دبلوماسيون في واشنطن، أن مجلس الأمن الدولي أصدر قرارا بعقد اجتماع عاجل قبيل ظهر الجمعة بطلب من بريطانيا لدراسة تداعيات القصف الروسي على أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا، بحسب نيويورك تايمز وموقع الأمم المتحدة الالكتروني.



وأكد دبلوماسيون لوكالات انباء عالمية، أن الجلسة التي طلبتها أيضا الولايات المتحدة وفرنسا والنروج وإيرلندا وألبانيا، ستعقد بطلب من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

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