احتجاز عدد من الرهائن في قرية بمقاطعة بريانسك الروسية على الحدود مع أوكرانيا

الوكيل الاخباري-قال متحدث باسم إدارة الطوارئ الروسية، إنه وفقاً للمعلومات الأولية فقد جرى احتجاز عدد من الأشخاص كرهائن في متجر في منطقة كليموفسكي بمقاطعة بريانسك الروسية.



وقال المصدر، لوكالة "سبوتنيك": "بحسب المعلومات الأولية جرى احتجاز عدة أشخاص داخل متجر بقرية ليوبشان".



وأضاف أنه يجري التحقيق في ملابسات الحادث وهوية الخاطفين.

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وقالت السلطات الروسية نقلا عن مكتب حاكم منطقة بريانسك إن قوات الأمن الروسية انتشرت في جميع سوشان في منطقة بريانسك، دون وجود تفاصيل دقيقة عن عدد المجموعات الأوكرانية المسلحة التي اخترقت المنطقة ولا عن عدد الرهائن.

روسيا اليوم