الثلاثاء 26-09-2023
الوكيل الاخباري

بايدن يعلن أن واشنطن ويريفان ستعززان التعاون الأمني

الملك يعزي قبيلة بني صخر وآل حمدان

حوارية في الأغوار الشمالية حول الأحزاب والمشاركة السياسية

تعرف على ما يسببه نقص فيتامين الشمس لجسمك

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

حوارية حول حقوق المرأة في إربد

مفاجأة التعديل الحكومي وموعد أداء اليمين

القبول الموحد تعلن نتائج القبول الموحد لمرحلة التجسير- رابط

دائرة الاحصاءات : هذا عدد سكان الاردن

بدء تنفيذ عطاء إنشاء جدران استنادية لمجرى وادي المفرق

الثلاثاء، 26-09-2023 12:23 ص

الأمم المتحدة تدين الهجوم على قافلة مساعدات في جنوب السودان

1695675563622


الوكيل الاخباري- دان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنوب السودان، وبشدة الهجوم المميت الذي استهدف شاحنتين كانتا تنقلان المساعدات إلى ولاية الاستوائية الوسطى بجنوب السودان السبت الماضي.

اضافة اعلان


وقال بيان من مكتب الشؤون الإنسانية، اليوم الاثنين، إنه قُتل سائقان بالرصاص، وجرى إحراق الشاحنتين وتدميرهما أثناء عودتهما إلى العاصمة جوبا، مشيرا إلى أن صندوق اليونيسف قرر "مؤقتاً" إيقاف نقل الإمدادات إلى المنطقة.


وطالب البيان بضرورة "حماية أولئك الذين يقدمون المساعدة الحيوية للفئات الأكثر ضعفاً، مشددا على أن قتل أولئك الذين يقدمون الدعم لإنقاذ الأرواح أمر غير مقبول".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تنزيل (1)

كييف: القصف الروسي على ميناء أوديسا دمر مخازن حبوب

6511f3064c59b746414d1e2e

الدفاع الروسية تعلن تدمير سبع مسيرات أوكرانية في سماء مقاطعة بيلغورود

6511d69f4236042ef01d9cdf

رئيس وزراء بولندا يطالب شولتس بعدم التدخل في شؤون بلاده

6511e4b34c59b73e311d8640

الخارجية الألمانية تعترف بتوريد دبابات غير صالحة للاستخدام

6511b8ce4c59b726aa2f46a4

بايدن يعلن أن واشنطن ويريفان ستعززان التعاون الأمني

6511ac7e4c59b726aa2f469a

كوريا الشمالية تعيد فتح حدودها بعد قيود فرضتها عقب انتشار كورونا

أخبار متعلقة
650969f04c59b71c5738a962

الأمم المتحدة: 1200 طفل توفوا بمخيمات اللاجئين في السودان منذ مايو

64f77e654236045338176d2f

الأمم المتحدة تنشر حصيلة صادمة عن التداعيات الإنسانية للصراع في السودان

64f722db4c59b70c4e17c289

البرهان إلى نيويورك على رأس وفد رفيع المستوى

474

حميدتي ينفي إعدام الأسرى في السودان

44

توقعات بفرار 1.8 مليون سوداني إلى دول الجوار بسبب الحرب

481676_8_1693567310

قائد من قوات الدعم السريع السودانية يكشف حقيقة اغتيال حميدتي