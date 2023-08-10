الخميس 10-08-2023
الوكيل الاخباري

العثور على جثة ثلاثيني مطعون في عمّان والقبض على الفاعل

القضاة يتفقد جمرك مطار الشحن والمنطقة الحرة المشتى والركاب

نابلس .. تشييع جثمان الشهيد أمير خليفة

الإحصاءات :انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 3.18%

مستشفى البشير يرد على ما أثير حول فقدان طفل كليتيه بسبب المواعيد الطويلة

التضخم في الأردن يرفع ويصل لـ 2.68% خلال 7 شهور

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

سلاح الجو الملكي يفتح التسجيل لمرشحي الطيران - تفاصيل

الجيش يطرح عطاء لشراء 10 صهاريج وقود

إصابة 3 شبان في القدس خلال اعتداء للمستوطنين

الخميس، 10-08-2023 08:39 ص

الأمم المتحدة: رئيس النيجر يعيش بظروف مٌزرية

99


الوكيل الاخباري - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن شعوره "بقلق بالغ إزاء الظروف المعيشية المزرية التي يقال إن رئيس النيجر وأسرته يعيشون في ظلها مع استمرار احتجازهم بشكل تعسفي من قبل أفراد الحرس الرئاسي في النيجر".

اضافة اعلان


وقال بيان منسوب للمتحدث باسم الأمين العام ان تقارير تفيد بأن رئيس النيجر وعائلته "يعيشون بدون كهرباء أو ماء أو طعام أو دواء".


وأعرب غوتيريش مجددا عن قلقه بشأن صحة وسلامة الرئيس وأسرته، داعيا إلى إطلاق سراحه الفوري وغير المشروط وإعادته إلى منصبه كرئيس للدولة.


وقال البيان ان "الأمين العام يشعر بالجزع إزاء استمرار ورود أنباء عن اعتقال عدد من أعضاء الحكومة"، داعيا بإلحاح إلى الإفراج غير المشروط عنهم، وإلى التقيد الصارم بالتزامات النيجر الدولية في مجال حقوق الإنسان.


بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
290434

بيلاروسيو الشتات يحيون ذكرى احتجاجات 2020 من أجل الديمقراطية

290454

اغتيال مرشح للرئاسة في الإكوادور... ومقتل مشتبه به

290418

الرئيس البرازيلي يرفض «الاستعمار الأخضر الجديد»

download

مقتل شخص هدد باغتيال بايدن

1035866579_550_0_2598_2048_640x0_80_0_0_48bddcac3ecc528c34a0ed7e540dc447

الخارجية الروسية: بولندا بدأت جولة جديدة من الاستعدادات العسكرية

64d485534c59b70187470bd3

خبير: المجتمع في أوروبا بدأ يغير موقفه تجاه مساعدة كييف

أخبار متعلقة
763

المجلس العسكري في النيجر: الجيش الفرنسي يهاجم مواقع لقواتنا المسلحة

64d31b7a4c59b70fef3f199f

بلينكن يطالب بالإفراج عن رئيس النيجر

64d23b314c59b737f1296bd8

مصدر: فرنسا تدعم جهود استعادة الديمقراطية في النيجر

ligne-de-credit-en-faveur-de-la-bidc_i1920

وسائل إعلام: المجلس العسكري في النيجر يرفض استقبال وفد "إيكواس"

image (60)

النيجر.. المجلس العسكري يعين رئيساً للوزراء

64d0cfae4c59b732351ebe77

الخطوط الفرنسية تعلق رحلاتها الجوية إلى النيجر ومالي وبوركينا فاسو