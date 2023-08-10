الأمم المتحدة: رئيس النيجر يعيش بظروف مٌزرية

الوكيل الاخباري - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن شعوره "بقلق بالغ إزاء الظروف المعيشية المزرية التي يقال إن رئيس النيجر وأسرته يعيشون في ظلها مع استمرار احتجازهم بشكل تعسفي من قبل أفراد الحرس الرئاسي في النيجر".

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وقال بيان منسوب للمتحدث باسم الأمين العام ان تقارير تفيد بأن رئيس النيجر وعائلته "يعيشون بدون كهرباء أو ماء أو طعام أو دواء".



وأعرب غوتيريش مجددا عن قلقه بشأن صحة وسلامة الرئيس وأسرته، داعيا إلى إطلاق سراحه الفوري وغير المشروط وإعادته إلى منصبه كرئيس للدولة.



وقال البيان ان "الأمين العام يشعر بالجزع إزاء استمرار ورود أنباء عن اعتقال عدد من أعضاء الحكومة"، داعيا بإلحاح إلى الإفراج غير المشروط عنهم، وإلى التقيد الصارم بالتزامات النيجر الدولية في مجال حقوق الإنسان.



بترا

