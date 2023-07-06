الخميس 06-07-2023
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الخميس، 06-07-2023 04:50 م

مصدر: دبابات "تشالنجر" ستواجه مصيرا مؤسفا

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الوكيل الإخباري - أعلن زعيم حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف أن جيش أوكرانيا لم يستخدم بعد دبابات "تشالنجر 2" البريطانية في المعارك بمنطقة زابوروجيه، إذ أيقن أنها ستواجه مصيرا مؤسفا.

وقال روغوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "لا توجد هناك دبابات بريطانية على خط المواجهة حتى الآن. إنها في الاحتياط. تفهم قيادة القوات الأوكرانية أن مصير دبابات "تشالنجر" سيكون مؤسفا مثل مصير دبابات "ليوبارد" الألمانية ومركبة "Bradley" القتالية الأمريكية التي تحترق ويتم تدميرها من قبل جنودنا بشكل نوعي وسريع وجيد".

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وأضاف أن الدعاية الأوكرانية تنشر مقاطع فيديو يزعم أنها تظهر مشاركة الدبابات البريطانية في الأعمال القتالية وتعرضها على أنها أسلحة سوبر جديدة لرفع الروح المعنوية المنهارة لدى القوات الأوكرانية.


وأوضح: "إن مقاطع الفيديو التي ظهرت في شبكات التواصل الاجتماعي الأوكرانية، سابقا، تم تحديدها على أنها مقاطع فيديو من ساحات تدريب بولندية وبريطانية ومن دول البلطيق. لا يمكن ربط ولو مقطع فيديو واحد منها بالأراضي التي كانت أوكرانية في الماضي وعلى وجه الخصوص بجبهة زابوروجيه".

 

RT

 




 

 


 

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