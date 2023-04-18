الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان

الوكيل الإخباري - دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس الاثنين، الأطراف المتحاربة في السودان إلى وقف العنف.



وقال بوريل، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل "تويتر": إن "المدنيين بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار من أجل أن يكونوا آمنين، واتاحة الفرصة للوساطة".

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وتابع بالقول إن "الاتحاد الأوروبي يعمل على إقناع كل جانب، بالنظر في هدنة إنسانية، وتشجيع الحوار".



وشدد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على أن "حماية المدنيين هي إلتزام بموجب القانون الدولي الإنساني".



ويشهد السودان اشتباكات منذ صباح السبت الماضي بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

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