الأربعاء 12-01-2022
الوكيل الاخباري

الاوبئة توضح حول تخفيض مدة العزل المنزلي لمصابي كورونا

الصحة: مؤشرات تدل على دخولنا للموجة الرابعة

الولايات المتحدة بصدد تصميم قاذفة مسيّرة فرط صوتية

روسيا تسجل نحو 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و745 حالة وفاة

توضيح من اليرموك للطلبة الذين لم يتلقوا جرعتي اللقاح

طبيب روسي يتوقع نهاية متحور أوميكرون في هذا الموعد

قطر: بدء تشغيل أكبر مشروع ترام في الخليج

وزير التعليم العالي: لا رجعة عن شرط جرعتي اللقاح لدخول الامتحانات الجامعية

الصحة العالمية ترصد حصيلة ثقيلة لكورونا خلال أسبوع.. أكثر من 15 مليون أصابة في 7 أيام

هام لمستخدمي انظمة الطاقة المتجددة بشأن الدعم على فاتورة الكهرباء

الأربعاء، 12-01-2022 11:01 ص

الاحتلال الاسرائيلي يعلن انتحار 11 من جنوده خلال 2021

ggpsqf-1621352473 (1)


الوكيل الإخباري-كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن 11 من جنوده انتحروا خلال العام الماضي.

اضافة اعلان


جاء ذلك وفق بيانات أصدرتها مديرية القوى العاملة بجيش الاحتلال لملخص عام 2021، ونشرتها صحيفة "يسرائيل هيوم".


وإجمالا شهد العام الماضي، مصرع 31 جنديا بجيش الاحتلال الإسرائيلي لأسباب مختلفة، بما في ذلك النشاط العملياتي والحوادث والانتحار والمرض، وفق المصدر ذاته.


ولقى 10 جنود مصرعهم في حوادث طرق أثناء تواجدهم خارج قواعد جيش الاحتلال، وتوفي ستة جنود بسبب المرض، ولقى جنديان مصرعهما في حوادث أخرى لم تتضح ملابساتها، وفق ذات المصدر.


وقتل جندي إسرائيلي، بعدما أطلق زميل له النار عليه عن طريق الخطأ، فيما سقط آخر بصاروخ مضاد للدبابات أطلق عليه من قطاع غزة خلال العملية العسكرية التي شنها الاحتلال على غزة في مايو/آيار الماضي.


وبحسب المعطيات، سقط العدد الأكبر من قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 2021 نتيجة الانتحار، بواقع 11 جنديا، ثلاثة منهم من أبناء الجالية الإثيوبية (بلغ تعدادها في إسرائيل حتى نهاية 2017 نحو 148 ألفا).


وفي 2020 لقى 28 جنديا إسرائيليا مصرعهم لأسباب مختلفة من بينهم 9 أقدموا على الانتحار.

 

الاناضول

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
61de93a84236047cca086eb6

الولايات المتحدة بصدد تصميم قاذفة مسيّرة فرط صوتية

thumbs_b_c_7ee9c950f35e245a904c5ca52f12e751

القوات الأرمينية تستهدف مواقع أذربيجانية

eroffvbnb_2022_01_11

قطر: بدء تشغيل أكبر مشروع ترام في الخليج

thumbs_b_c_ebd221aa0f6a441c73ff3f2059abab22

أمريكا تطالب روسيا بسحب جنودها 'سريعاً' من كازاخستان

61de745c4c59b760262c1b7e

كازاخستان تشدد الرقابة على تهريب الأموال خارج البلاد

61dd52a14236042e8017e0a5

سلاح البحرية الروسي يحصل على كاسحات جليد جديدة

أخبار متعلقة
الدبابات-الإسرائيلية

جيش الاحتلال الاسرائيلي : اطلاق طلقات تحذيرية على الحدود السورية

م

طيران الاحتلال يستهدف ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية السوري

4bzii-1640465523

مركبة مسرعة تطلق النار على برج عسكري يتبع للاحتلال الإسرائيلي قرب نابلس

61bdc8db42360419ac13f957

حاجز للجيش السوري يعترض رتلا أمريكيا غرب الحسكة

طفل فلسطيني

الأمم المتحدة تطلق خطة لدعم 1.6 مليون فلسطيني