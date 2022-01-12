الاحتلال الاسرائيلي يعلن انتحار 11 من جنوده خلال 2021

الوكيل الإخباري-كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن 11 من جنوده انتحروا خلال العام الماضي.

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جاء ذلك وفق بيانات أصدرتها مديرية القوى العاملة بجيش الاحتلال لملخص عام 2021، ونشرتها صحيفة "يسرائيل هيوم".



وإجمالا شهد العام الماضي، مصرع 31 جنديا بجيش الاحتلال الإسرائيلي لأسباب مختلفة، بما في ذلك النشاط العملياتي والحوادث والانتحار والمرض، وفق المصدر ذاته.



ولقى 10 جنود مصرعهم في حوادث طرق أثناء تواجدهم خارج قواعد جيش الاحتلال، وتوفي ستة جنود بسبب المرض، ولقى جنديان مصرعهما في حوادث أخرى لم تتضح ملابساتها، وفق ذات المصدر.



وقتل جندي إسرائيلي، بعدما أطلق زميل له النار عليه عن طريق الخطأ، فيما سقط آخر بصاروخ مضاد للدبابات أطلق عليه من قطاع غزة خلال العملية العسكرية التي شنها الاحتلال على غزة في مايو/آيار الماضي.



وبحسب المعطيات، سقط العدد الأكبر من قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 2021 نتيجة الانتحار، بواقع 11 جنديا، ثلاثة منهم من أبناء الجالية الإثيوبية (بلغ تعدادها في إسرائيل حتى نهاية 2017 نحو 148 ألفا).



وفي 2020 لقى 28 جنديا إسرائيليا مصرعهم لأسباب مختلفة من بينهم 9 أقدموا على الانتحار.



الاناضول

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