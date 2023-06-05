الإثنين 05-06-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يصيب شابا وفتى في طولكرم

وفاة عشريني قاد مركبته بطريقة متهورة في عمان

الاحتلال يعتدي بالضرب على سيدة ويعتقل 4 فلسطينيين

ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

السير تتعامل مع مركبتين معطلتين على تقاطع النهضة

الليرة التركية تهبط إلى 21 مقابل الدولار

وفيات الاثنين 5-6-2023

إصابة شاب جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه في الخليل

ذكرى النكسة.. جراح تنزف وتهجير متواصل وأمل بالعودة

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء الامتحان التنافسي - اسماء

الإثنين، 05-06-2023 09:01 ص

البحرية الأمريكية تنشر تسجيلاً لمرور غير آمن لسفينة حربية صينية أمام مدمرة أمريكية

image (30)


الوكيل الإخباري - نشرت البحرية الأمريكية، تسجيلاً مصوراً لاقتراب سفينة حربية صينية من مدمرة أمريكية في مضيق تايوان، والعبور من أمامها بطريقة وصفتها البحرية الأمريكية بأنها غير آمنة.

وقال الجيش الأمريكي، إن المدمرة الأمريكية تشونغ-هون والفرقاطة الكندية مونتريال كانتا تجريان عبوراً روتينياً للمضيق السبت الماضي، عندما قطعت السفينة الصينية الطريق أمام المدمرة على مسافة 137 متراً.

اضافة اعلان


وفي التسجيل المصور الذي نشرته البحرية الأمريكية، تظهر سفينة حربية صينية وهي تقطع الطريق أمام المدمرة الأمريكية التي تعمل بالصواريخ الموجهة، ما أجبرها على الإبطاء لتجنب الاصطدام. ولم تغير المدمرة الأمريكية مسارها.


وأمكن سماع صوت رسالة موجهة باللغة الإنجليزية للسفينة الصينية عبر اللاسلكي، تحذر من محاولات تقييد حرية الملاحة، إلا أنّ المعنى الدقيق للعبارة لم يكن واضحاً بسبب الرياح.


ولم تعلق الصين بشكل مباشر على الانتقادات الأمريكية للواقعة، ولم ترد وزارة خارجيتها على الفور على طلب للتعليق اليوم الاثنين. وكان الجيش الصيني اتهم الولايات المتحدة وكندا بإثارة المخاطر عمداً، بعد أن نفذ أسطولا البلدين إبحاراً مشتركاً نادراً عبر مضيق تايوان.


ووصفت وزارة الدفاع التايوانية أمس الأحد، تصرفات الصين مع السفينتين الأمريكية والكندية بأنها استفزازية، مشيرة إلى أنّ الحفاظ على السلم والاستقرار في المضيق مسؤولية مشتركة.


وأضافت في بيان، أن أي إجراءات تهدف لزيادة التوتر والخطر لن تسهم في الأمن الإقليمي، داعية الصين إلى احترام الحق في حرية الملاحة.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
647d78984236042bc30a4c43

سقوط مسيرتين على طريق سريع في مقاطعة كالوغا

لا

غرق 7 طالبات بانقلاب قارب في غينيا

647c8509423604722f174af7

رئيس صربيا: يصلني 200 تهديد بالقتل كل يوم

647c8f634c59b715220c31bf

قوات كييف تستهدف مقاطعة بيلغورود الروسية بـ 519 قذيفة خلال اليوم الماضي

647c84c342360406b3589377

السيسي يدعو لوقف مستدام للنار والحفاظ على المؤسسات بالسودان

684458Image1

تقرير: «هوس التجسس» يسيطر على أجهزة الأمن الروسية

أخبار متعلقة
image - 2023-05-25T165212.563

تايوان تتوقّع الحصول على مقاتلات أمريكية جديدة في 2026

645a286842360419991b1828

تراس تزور تايوان في "مواجهة سلوك الصين المعادي"

chapo-guzman

أبناء "إل تشابو" يتبرأون من والدهم

WhatsApp Image 2023-05-06 at 3.23.00 PM

ما سر غياب رؤساء الولايات المتحدة عن تتويج ملوك بريطانيا؟

64561ec842360405d30ff9fd

"بلومبرغ": واشنطن تخطط لتزويد تايوان بأسلحة بقيمة نصف مليار دولار

image (33)

واشنطن: الحدود مع المكسيك لن تُفتح اعتباراً من 11 مايو