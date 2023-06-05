البحرية الأمريكية تنشر تسجيلاً لمرور غير آمن لسفينة حربية صينية أمام مدمرة أمريكية

الوكيل الإخباري - نشرت البحرية الأمريكية، تسجيلاً مصوراً لاقتراب سفينة حربية صينية من مدمرة أمريكية في مضيق تايوان، والعبور من أمامها بطريقة وصفتها البحرية الأمريكية بأنها غير آمنة.



وقال الجيش الأمريكي، إن المدمرة الأمريكية تشونغ-هون والفرقاطة الكندية مونتريال كانتا تجريان عبوراً روتينياً للمضيق السبت الماضي، عندما قطعت السفينة الصينية الطريق أمام المدمرة على مسافة 137 متراً.

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وفي التسجيل المصور الذي نشرته البحرية الأمريكية، تظهر سفينة حربية صينية وهي تقطع الطريق أمام المدمرة الأمريكية التي تعمل بالصواريخ الموجهة، ما أجبرها على الإبطاء لتجنب الاصطدام. ولم تغير المدمرة الأمريكية مسارها.



وأمكن سماع صوت رسالة موجهة باللغة الإنجليزية للسفينة الصينية عبر اللاسلكي، تحذر من محاولات تقييد حرية الملاحة، إلا أنّ المعنى الدقيق للعبارة لم يكن واضحاً بسبب الرياح.



ولم تعلق الصين بشكل مباشر على الانتقادات الأمريكية للواقعة، ولم ترد وزارة خارجيتها على الفور على طلب للتعليق اليوم الاثنين. وكان الجيش الصيني اتهم الولايات المتحدة وكندا بإثارة المخاطر عمداً، بعد أن نفذ أسطولا البلدين إبحاراً مشتركاً نادراً عبر مضيق تايوان.



ووصفت وزارة الدفاع التايوانية أمس الأحد، تصرفات الصين مع السفينتين الأمريكية والكندية بأنها استفزازية، مشيرة إلى أنّ الحفاظ على السلم والاستقرار في المضيق مسؤولية مشتركة.



وأضافت في بيان، أن أي إجراءات تهدف لزيادة التوتر والخطر لن تسهم في الأمن الإقليمي، داعية الصين إلى احترام الحق في حرية الملاحة.

البيان