الجيش الروسي يتابع فرقاطة إيطالية في البحر الأسود

الوكيل الإخباري- دخلت فرقاطة تابعة للبحرية الإيطالية البحر الأسود، بعد نحو أسبوع من خرق المدمرة Defender البريطانية الحدود البحرية لروسيا قبالة شبه جزيرة القرم.

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وأكد المركز الوطني لإدارة الدفاع، التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في بيان مقتضب، أنه "بدأت قوات ووسائل أسطول البحر الأسود (في الجيش الروسي) بمتابعة تحركات الفرقاطة "فيرجينيو فازان" التابعة للبحرية الإيطالية بعد دخولها مياه البحر الأسود، اليوم الخميس، 1 يوليو 2021".



وتجري أوكرانيا والولايات المتحدة خلال الفترة ما بين 28 يونيو و10 يوليو مناورات بحرية تحمل اسم Sea Breeze في البحر الأسود بمشاركة 32 سفينة ونحو 5 آلاف عسكري من 32 دولة.



ويأتي ذلك في ظل إطلاق قوات للجيش الروسي في 23 يونيو الماضي، طلقات تحذيرية باتجاه المدمرة Defender البريطانية، بعد أن خرقت حدود روسيا قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

المصدر: روسيا اليوم