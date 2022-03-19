الحكومة اللبنانية تطالب بمعالجة الأوضاع القضائية

الوكيل الاخباري -

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قررت الحكومة اللبنانية في اجتماع استثنائي عقدته اليوم السبت، الطلب من السلطة القضائية معالجة الأوضاع القضائية، وفقاً للأصول وبحسب الصلاحية التي نصت عليها القوانين المرعية الإجراء، بشكل يحفظ حقوق الجميع وفي طليعتها حقوق المودعين.وجاء هذا القرار في أعقاب سلسلة من القرارات القضائية اتخذت اخيرا و تسببت بتوترات وإشكالات بين المصارف والمودعين ، وتلويح جمعية مصارف لبنان بإعلان الاضراب العام الأسبوع المقبل احتجاجا على قرارات قضائية بحق خمسة مصارف.وفي بيان بعد اجتماع استثنائي للحكومة قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "أكدنا القرار المتخذ في الجلسة السابقة لجهة تكليف وزير العدل وضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية ومعالجة مكامن أي خلل قد يعتريها وعرضها على مجلس الوزراء قريبا".