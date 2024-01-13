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السبت، 13-01-2024 08:21 ص

بايدن: وزير الدفاع أخطأ التقدير بتكتمه على دخوله المستشفى

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن وزير دفاعه لويد أوستن سيبقى في منصبه بالرغم من تكتم الأخير على دخوله المستشفى.

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ونقلت واشنطن تايمز، عن بايدن رده على سؤال مراسل صحفي عما إذا أخطأ وزير الدفاع التقدير بعدم إبلاغه بالأمر، بالقول "نعم"، لكنه أكد أنه لا زال يضع ثقته بوزيره.


وجرى تشخيص أوستن (70 عاما) بسرطان البروستات مطلع كانون الأول الماضي، وخضع لجراحة بتخدير كامل في 22 كانون الأول الماضي، وعاد ونقل إلى المستشفى في الأول من كانون الثاني الجاري بسبب مضاعفات بعد التهاب في المسالك البولية، وما زال يخضع للعلاج.


وأخفى أوستن عن الرئيس والكونغرس تشخيص إصابته بسرطان البروستات طوال أكثر من شهر، وكذلك دخوله إلى المستشفى مطلع العام لأيام، ما أدى إلى مطالبات متزايدة باستقالته أو إقالته.


وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أكد البيت الأبيض أن أوستن أشرف من المستشفى على استعدادات القوات الأميركية والبريطانية لشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن.


 




 

 


 

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