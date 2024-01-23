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الثلاثاء، 23-01-2024 11:41 ص

مكالمة بصوت بايدن تثير الجدل في أمريكا

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الوكيل الإخباري- أعلن المدعي العام في نيوهامشير أمس (الاثنين) فتح تحقيق في محاولة لقمع ناخبين عبر اتّصال هاتفي آلي ينتحل صوت الرئيس الأميركي جو بايدن للحض على ما يبدو على عدم التصويت في الانتخابات التمهيدية في الولاية.

ويسمع في الاتّصال الهاتفي صوت أشبه بصوت الرئيس الديمقراطي يتوجّه إلى الناخبين بالقول «من الأهمية بمكان أن تحفظوا أصواتكم لانتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)»، وفقا لما نقلته وكالة «الصحافة الفرنسية».

ويضيف المتحدّث في الاتصال «التصويت هذا الثلاثاء يمكّن الجمهوريين في سعيهم لانتخاب دونالد ترامب مجددا. صوتكم يحدث فرقا في نوفمبر وليس في يوم الثلاثاء هذا».

وأعلنت النيابة العامة في نيوها مشير أن تحقيقا فتح في الواقعة، مشيرة إلى أن الاتصال «يبدو أنه مصطنع».

وجاء في بيان للنيابة العامة «تبدو هذه الرسائل محاولة غير قانونية لعرقلة الانتخابات الرئاسية التمهيدية وقمع ناخبين في نيوهامشير».

وقالت مديرة حملة بايدن جولي تشافيز رودريغيز إن الحملة تبحث في اتّخاذ إجراءات إضافية ضد الاتصال الهاتفي الآلي المزيّف.

وشدّدت على وجوب عدم السماح بـ«التضليل لقمع ناخبين وبالتقويض المتعمّد لانتخابات حرة ونزيهة».

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الشرق الأوسط

 




 

 


 

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